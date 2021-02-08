Германия, Польша и Швеция выслали росийских дипломатов

Западные страны отреагировали на аналогичные действия Москвы. Фото: pexels.com

Германия, Польша и Швеция выслали по одному российскому дипломату в ответ на высылку Россией дипломатов якобы за участие в протестах.

Сообщение о высылке синхронно обнародовали МИД трех стран, пишет "Европейская правда".

Министр иностранных дел Швеции Анн Линде написала в Twitter, что российскому послу сообщат о просьбе выслать из Швеции работника российского посольства.

"Это четкий ответ на неприемлемое решение о высылке шведского дипломата, который только выполнял свои обязанности", - заявила глава МИД Швеции.

МИД Германии назвал высылку своего дипломата из России неоправданной.

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"Немецкий дипломат, о котором идет речь, просто выполнял свою функцию в соответствии с Венской конвенцией о дипломатических сношениях, наблюдая за развитием событий в России законными средствами", - вказаноу в заявлении немецкого МИД.

Польша сообщила, что в соответствии с принципом взаимности и в координации с Германией и Швецией объявляет персоной нон грата дипломата из генерального консульства России в Познани.

Россия объявила дипломатов Швеции, Польши и Германии, которые участвовали в "несогласованных акциях протеста" в поддержку оппозиционера Алексея Навального, персонами нон грата. Они должны покинуть страну в ближайшее время.