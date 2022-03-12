Германия планирует отказаться от российской нефти до конца года

55% немцев поддержали такую инициативу. Фото: Getty Images

Германия заявила о намерении отказаться от российского угля до осени 2022 г., а до конца года – от нефти.

Об этом сообщил министр экономики Германии, вице-канцлер Роберт Хабэк в интервью изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung.

"Мы должны уйти от импорта энергоносителей из России", – сказал он.

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По его словам, Германия "каждый день фактически ежечасно прощается с российским импортом".

"Если нам это удастся, то к осени мы будем независимы от российского угля, а до конца года – почти независимы от российской нефти. С газом сложнее, потому что у нас нет собственных мощностей по импорту СПГ", – добавил он.

55% немцев поддерживают отказ от российского газа и нефти в связи с нападением РФ на Украину. 39% выступают против.