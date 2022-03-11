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пятница, 11 марта 2022 16:07

Большинство немцев поддерживают отказ от российских нефти и газа

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Большинство немцев поддерживают отказ от российских нефти и газа
55% немцев поддерживают отказ российского газа и нефти. Фото: facebook.com/tsoua2020

55% немцев поддерживают отказ от российского газа и нефти в связи с нападением РФ на Украину. 39% выступают против.

Таковы данные соцопроса Politbarometer для ZDF.

Для повышения энергобезопасности в ближайшие годы 92% опрошенных полагаются, прежде всего, на большее использование возобновляемых источников энергии. 57% – более долгую эксплуатацию АЭС. 56% – более долгую эксплуатацию существующих тепловых электростанций.

67% немцев поддерживают поставки оружия в Украину, против – 29%. В то же время 63% считают неправильным предоставлять Киеву тяжелое вооружение, например, танки. Поддерживают такую ​​идею 31% опрошенных.

47% считают правильными жесткие санкции Запада против России за нападение на Украину, хотя это отразилось и на европейцах. 38% немцев убеждены, что меры должны быть более жесткими. Только 11% считают санкции излишними.

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75% населения Германии опасаются, что война в Украине перерастет в большую войну в Европе. Нет таких опасений у 24% опрошенных.

67% предполагают, что президент РФ Владимир Путин может применить ядерное оружие. Не верит в это 31%.

Опрос проводился среди 1345 случайно избранных респондентов методом телефонного интервью 8-10 марта. Возможная погрешность составляет 2-3%.

24 февраля в 4:00 утра Россия напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах.

Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам.

1 марта Беларусь вступила в войну против Украины. Ее техника незаконно пересекла украинскую государственную границу.

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