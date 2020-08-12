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среда, 12 августа 2020 08:15

Германия отреагировала на регистрацию российской вакцины от коронавируса

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Германия отреагировала на регистрацию российской вакцины от коронавируса
В Германии российскую вакцину от коронавируса назвали рискованным экспериментом на людях. Фото: pixabay.com

Российская вакцина от коронавируса - рискованный эксперимент на людях.

Об этом заявил глава немецкой Федеральной врачебной палаты Клаус Райнхард и жестко раскритиковал регистрацию в России вакцины от нового типа коронавируса.

"Я считаю, что одобрение вакцины без решающей, третьей, фазы - это рискованный эксперимент на людях. Это - безответственно, уже на этой стадии делать прививки целой группе населения", - цитирует Райнхарда DW.

Регистрацию препарата прокомментировали также в министерстве здравоохранения ФРГ. Представительница ведомства заявила, что в Европе для одобрения подобной вакцины нужны достаточные свидетельства, "полученные в ходе клинических испытаний", и подтверждающие ее "эффективность и безопасность". Она подчеркнула "особое значение" третьей - и последней - клинической фазы испытаний.

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Немецкий врач-вирусолог Йонас Шмидт-Каназей из Института Бернхарда Нохта в Гамбурге, специализирующаяся на новых инфекционных болезнях, также скептически отозвался о регистрации в России вакцины против коронавируса.

"До сих пор не было никаких опубликованных данных о вакцине, и это достаточно сложно", - заявил Шмидт-Каназей.

По его словам, исследователи не имели возможности дать препарату независимую оценку. При подобной работе следует ориентироваться на глобальные стандарты в изучении и испытании вакцин, разработанные ВОЗ.

Он подчеркнул, что если такой препарат будет недостаточно эффективным, то его применение может вызвать "обратный эффект".

11 августа президент РФ Владимир Путин заявил, что в стране зарегистрирована первая вакцина от коронавируса. Он отметил, что одна из его дочерей уже сделал прививку российской вакцины.

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