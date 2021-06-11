Германия открывает границы для всех желающих - есть условие

Германия открывает свои границы для туристов. Фото: slovoidilo

Германия открывает свои границы для всех желающих с 1 июля. Единственным условием для посещения является уровень заболеваемости в стране, из которой прибывает турист. Он должен соответствовать определенным показателям.

Об этом сообщило издание Bild.

По словам министра иностранных дел Хайко Мааса, поездки будут разрешены для стран с показателем заражения ниже 200 на 100 тыс. человек.

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При этом такой показатель должен быть установлен в течение последних семи дней.

"Это возможно, потому что в будущем в Европе появятся четкие общие правила обращения с теми, кто был вакцинирован, кто выздоровел и кто прошел тестирование", - говорится в издании.

В Украине показатель заболеваемости, по состоянию на 11 июня 65 на 100 тыс. человек.

В Германии начали внедрять цифровой сертификат вакцинации. Сертификат CovPass смогут получить полностью привитые против коронавируса люди.