Германия начала строительство "Северного потока-2"

Компания Nord Stream 2 начала заключать первые трубы газопровода "Северный поток-2" Фото:korrespondent

Компания Nord Stream 2 начала укладывать первые трубы в рамках спорного сооружения газопровода "Северный поток-2", по которому природный газ будет поставляться из России в Германию.

На первом этапе сегменты труб, привареные друг к другу на судне, будут протянуты по подземному тоннелю, который ведет к наземной приемной станции. Судно-трубоукладчик Castoro 10 в ночь на среду, 25 июля, начало работы на наземной стыковочной станции под Любмином в Грайфсвальдськом заливе, сообщает Deutsche Welle.

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Nord Stream 2 еще 2 месяца назад приступила к строительству 30-километрового подводного тоннеля в прибрежных водах. В августе начнутся работы по непосредственной укладке труб.

Все разрешения на строительство и эксплуатацию газопровода "Северный поток-2" выдали в Германии, Финляндии и Швеции. А вот Польша, страны Балтии, Украина, Молдова, США и Дания – против строительства газопровода. Ведь это увеличит зависимость ЕС от российского "Газпрома", который уже поставляет около трети объемов газа в ЕС. Украина после запуска "Северного потока-2" потеряет не только доход от транзита голубого топлива, но и геополитический рычаг воздействия.