Германия и США готовы брать на себя ответственность в решении мировых проблем - Меркель и Байден

Байден и Меркель провели телефонный разговор. Фото: Reuters

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Джо Байден провел телефонный разговор.

Подробностями поделилась пресс-служба немецкого правительства.

По словам Меркель, Германия и европейские партнеры вместе с США готовы брать на себя ответственность в решении мировых проблем.

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Меркель и Байден пришли к выводу, что в борьбе с пандемией коронавируса необходимы совместные усилия.

"Канцлер и президент также обсудили вопросы внешней политики, в частности Афганистана и Ирана, а также торговую и климатическую политику", - заявили в правительстве Германии.

Меркель пригласила Байдена посетить Германию, "только позволит ситуация с пандемией".

Президент США Джозеф Байден позвонил британскому премьер-министру Борису Джонсону и обсудил приоритеты внешней политики обеих стран, Россию, Иран и Китай.