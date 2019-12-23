Генскек НАТО готов лично встретиться с Путиным

Столтенберг подчеркнул, что в тяжелые времена важно вместе сесть за стол переговоров. ФОТО: wz.lviv.ua

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о своей готовности к личной встрече с президентом России Владимиром Путиным.

На фоне непримиримых отношений, установившихся между Североатлантическим альянсом и Кремлем после аннексии Крыма и начала поддержки Россией террористов на Донбассе, такое заявление эксперты считают важным знаком, сообщает DW.

"При наличии соответствующих рамочных условий я бы встретился с президентом Путиным. Особенно в трудные времена важно вместе садиться за стол переговоров", — сказал Столтенберг.

Какими именно должны быть рамочные условия для его встречи с Путиным, генсек не уточнил.

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Столтенберг согласился с тем, что к урегулированию ситуации в Украине возвращения к рутинному диалогу с Россией невозможно. Однако подчеркнул при этом важность переговоров.

"Россия — наш крупнейший сосед и останется таковым. Даже если наши отношения не улучшатся, нужно уметь управлять этими трудными отношениями", — отметил он.

В НАТО обеспокоены чрезмерной активностью российских субмарин. Западные планировщики обеспокоены связью между подводными лодками и ракетами, которые россияне могут запустить. За последние годы президент РФ Владимир Путин усовершенствовал обе сферы: субмарины стали намного тише, а ракеты быстрее. Ожидается, что российские лодки получат сверхзвуковые ракеты в течение 2020 года и неизвестно, могут ли современные западные системы перехвата их остановить.