Генсек ООН впервые провел телефонные переговоры с Байденом

Генсек ООН Гутерриш и президент США Байден провели первый телефонный звонок. Фото: www.pravda.com.ua

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш и избранный президент США Джо Байден провели первый телефонный разговор и обсудили укрепление сотрудничества Вашингтона и всемирной организации.

Подробностями поделилась пресс-служба ООН.

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"Генеральный секретарь был рад пообщаться с избранным президентом Байденом, чтобы лично его поздравить. Он подчеркнул принципиально важную роль, которую играет укрепление тесного сотрудничества между США и ООН", - говорится в сообщении.

По словам Гутерриша, он "ждет возможности работать с избранным президентом и его командой, чтобы выстраивать партнерство для решения многих важных проблем, с которыми сталкивается мир сегодня, включая пандемию коронавируса, климатические изменения, поддержание мира и безопасности, защиту прав человека и удовлетворение гуманитарных потребностей".

Ожидания от будущей администрации следующего президента Соединенных Штатов Америки Джозефа Байдена озвучил генеральный секретарь Организации Североатлантического договора Йенс Столтенберг.