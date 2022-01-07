Генсек НАТО обсудил с президентом Финляндии наращивание войск РФ на территории Украины

Столтенберг обсудил с президентом Финляндии эскалацию ситуации на границе Украины. Фото: unn

Генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг и президент Финляндии Саули Нииностио призвали Россию к деэскалации на украинско-российской границе.

Об этом сообщил Столтенберг, передает "Эспрессо".

"Поговорил с президентом Финляндии Саули Ниинио о ситуации с безопасностью в Европе и наращивании присутствия России в Украине и вокруг нее. Мы призываем Россию к деэскалации", - отметил Столтенберг.

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Генсек НАТО добавил, что Североатлантический союз продолжает согласовывать свои действия с близким партнером Финляндией.

Кроме того, Йенс Столтенберг отметил, что НАТО уважает право каждой страны выбирать свой путь.

Главы Министерств иностранных дел стран-членов НАТО начали видеоконференцию, чтобы обсудить "гарантии безопасности" России. Они собрались, чтобы прийти к общему мнению относительно так называемых "гарантий безопасности". Уже 12 января НАТО проведет переговоры с Россией.