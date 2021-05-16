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воскресенье, 16 мая 2021 18:40

Гарри и Меган должны отказаться от своих титулов - королевская семья

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Гарри и Меган должны отказаться от своих титулов - королевская семья
В окружении королевы недовольны их поведением. Фото: Reuters

Гарри и Меган Маркл должны отказаться от своих титулов.

Об этом говорят в окружении королевы Елизаветы II. Их обвиняют в "позорном" нападении на семью, сообщает The Daily Mail.

По мнению королевского двора, он выставил своего отца принца Чарльза и деда принца Филиппа в плохом свете, критикуя их методы воспитания.

"Люди потрясены тем, что он смог сделать это с королевой, когда герцог Эдинбургский едва оказался в могиле. Вовлекать в это своего деда – это так неуважительно. Герцог Сассекский уже потратил много времени, подчеркивая, что он ничем не отличается от других, и напал на институт, который, по его словам, нанес ему столько боли. Если вам так не нравится этот институт, не следует иметь титулы", - цитируют слова источника.

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Другой инсайдер сказал, что супруги должны перестать называть себя герцогом и герцогиней и стать просто Гарри и Меган. А если они отказываются это делать, то пусть объяснят почему.

Восковые фигуры принца Гарри и Меган Маркл в лондонском "Музее мадам Тюссо", перенесли из зоны "Королевская семья" в "Вечеринки с наградами". Их фигуры разместят рядом со звездами Голливуда, что отражает их независимый статус после того, как лишились статуса членов королевской семьи.

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