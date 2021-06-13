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воскресенье, 13 июня 2021 17:34

G7 обратилась к режиму Лукашенко

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G7 обратилась к режиму Лукашенко
Страны "Большой семерки" призвали самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко изменить курс политики. Фото: REUTERS

Страны "Большой семерки" призвали самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко изменить курс политики и согласиться провести новые честные выборы президента.

Страны также пообещали привлечь к ответственности виновных в нарушении прав человека в Беларуси. Об этом говорится в совместном коммюнике "Большой семерки" по результатам саммита в Корнуолле.

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"Мы глубоко обеспокоены постоянными нападениями белорусских властей на права человека, основные свободы и международное право, примером чего является принудительная посадка полета рейса FR4978 и арест независимого журналиста и его спутницы. Мы призываем режим: изменить курс и выполнить все рекомендации независимой экспертной миссии в рамках Московского механизма Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, вступать в содержательный диалог со всеми секторами общества, провести новые свободные и честные выборы ", - говорится в заявлении.

Страны G7 пообещали работать вместе по привлечению к ответственности, в том числе путем введением санкций, лиц, виновных в нарушении прав человека в Беларуси.

Также "Большая семерка" обещает продолжить поддержку гражданского общества, независимых СМИ и прав человека в Беларуси.

ЕС собирается наложить санкции на 71 человек и семь организаций в Беларуси. В санкционный список входят судьи и прокуроры, которые участвовали в вынесении приговоров участникам протеста, а также парламентарии, представители правительства и правоохранительных органов, а также представители бизнеса, связанные с режимом.

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Дата
13
июня

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