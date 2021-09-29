G20 проведет внеочередной саммит по Афганистану

Встреча G20 пройдет за несколько недель до саммита лидеров. Фото: Reuters

12 октября состоится внеочередной саммит стран Большой двадцатки.

Мировые лидеры обсудят ситуацию в Афганистане после захвата власти движением "Талибан". Об этом сообщил на пресс-конференции премьер-министр Италии Марио Драги, сообщает Reuters.

Именно Италии принадлежит инициатива проведения такого саммита. В Риме считают необходимым привлечь к решению проблемы Китай, Турцию и Россию.

"Надо посмотреть на общность целей всех стран G20. Речь идет о гуманитарной катастрофе. Страна не имеет никакой внешней поддержки. Нужно, чтобы богатые страны делали то", - сказал Драги.

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По его словам, мировое сообщество также должно разработать стратегию по предотвращению превращению Афганистана в убежище для боевиков.

Внеочередная встреча G20 пройдет за несколько недель до саммита лидеров, который запланировали провести 30-31 октября в Риме. В нем также примут участие Катар, МВФ, Всемирный банк и ООН.

Движение "Талибан" планирует возобновить практику ампутации конечностей и смертную казнь. "Отсечение рук необходимо для обеспечения безопасности", - подчеркнул талибский главарь Нуруддин Тураби.