Французы построят международную подводную станцию

Фото: Fabien Cousteau

Проект подводной станции для исследований и жизни презентовал промышленный дизайнер Ив Бехар. Ее предлагается расположить у побережья Кюрасао в 60 метрах от поверхности Карибского моря.

Проект, который может стать эквивалентом Международной космической станции, только под водой, заказал акванавт Фабьен Кусто, пишет Fabien Cousteau.

Проект называется "Протей" (Proteus). Площадь станции составляет 4 тыс. квадратных футов. Жить и работать здесь, исследуя океан, смогут 12 ученых со всего мира.

Автор: Fabien Cousteau Проект международной подводной станции

Дизайн вдохновлен ​​формой коралловых полипов. По словам Бехара, он специально создал свой объект таким футуристическим - именно таким, согласно литературным произведениям, люди представляли раньше жилье под водой.

"Мы хотели, чтобы он был новым, необычным, вдохновляющим и футуристическим... Мы пересмотреи все: от научной фантастики до модульного жилья и японских отелей", - сказал Бехар.

Автор: Fabien Cousteau Проект международной подводной станции

Представленный дизайн - последний шаг к реализации этого амбициозного проекта. По словам Кусто, на строительство Proteus пойдет три года, хотя пандемия коронавируса уже затянула проект.

Планируется, что станция станет постоянной. Все другие подобные подводные сооружения были временными, построенными для одиночных миссий.

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Проект создан для Океанского учебного центра им. Фабьена Кусто. Фабьен является сыном кинорежиссера Жана-Мишеля Кусто и внуком Жака-Ива Кусто. Заказчик уже заявил, что в будущем ученые на Proteus будут исследовать влияние на океан климатических изменений и новую морскую жизнь.

"Исследование океана в тысячу раз важнее, чем исследование космоса - для эгоистичного - нашего выживания... Это наша система жизнеобеспечения", - сказал Кусто.

Рекордное потепление зафиксировали на Южном полюсе. За последние три десятилетия температура на Южном полюсе повышалась втрое быстрее, чем в среднем на планете.