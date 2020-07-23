 
Ексклюзивы
1/5
"Радует, что сосиски дают": столичная больница пациентам заказывает еду с доставкой
"Радует, что сосиски дают": столичная больница пациентам заказывает еду с доставкой
Просмотров: 423
"Герой трех государств" - в Киеве попрощались с погибшим в Донбассе медиком (ВИДЕО)
"Герой трех государств" - в Киеве попрощались с погибшим в Донбассе медиком (ВИДЕО)
Просмотров: 3402
События в Луцке могли быть спектаклем - ветеран
События в Луцке могли быть спектаклем - ветеран
1 Просмотров: 1800
Экономист объяснил, почему доллар дорожает
Экономист объяснил, почему доллар дорожает
Просмотров: 7686
Как добывают железную руду - впечатляющие подробности о работе карьеров
Как добывают железную руду - впечатляющие подробности о работе карьеров
1 Просмотров: 864
Зеленский не будет трогать олигархов. Каждый имеет рычаг влияния на Офис президента
Зеленский не будет трогать олигархов. Каждый имеет рычаг влияния на Офис президента
Просмотров: 675
Почему депозиты подешевели
Почему депозиты подешевели
Просмотров: 1962
"Из школ выходят дезертиры, которые выбирают такого же президентом" - Капранов об украинском образовании
"Из школ выходят дезертиры, которые выбирают такого же президентом" - Капранов об украинском образовании
5 Просмотров: 3609
"Вряд полностью залатаем потребительскую дыру от карантина" - как вирус повлиял на экономику
"Вряд полностью залатаем потребительскую дыру от карантина" - как вирус повлиял на экономику
Просмотров: 468
"Каких тебе еще реваншей не хватает?" - как во советом украинский язык защищали
"Каких тебе еще реваншей не хватает?" - как во советом украинский язык защищали
Просмотров: 2736
Фото
Все фото
3
3
3
4
6
Французы построят международную подводную станцию
Французы построят международную подводную станцию
Microsoft показала дизайн нового Office
Microsoft показала дизайн нового Office
Последний охранник концлагеря: 93-летнего немца признали виновным в Холокосте
Последний охранник концлагеря: 93-летнего немца признали виновным в Холокосте
Возле Минска нашли остатки керамики с трезубцем
Возле Минска нашли остатки керамики с трезубцем
Плату за коммунальные собирают проверяющие счетчиков – украинка о жизни в Египте
Плату за коммунальные собирают проверяющие счетчиков – украинка о жизни в Египте
Видео
Все видео
"Зовут людей на майданы": Лукашенко приказал выдворять иностранные СМИ
"Зовут людей на майданы": Лукашенко приказал выдворять иностранные СМИ
Китай впервые решил исследовать Марс
Китай впервые решил исследовать Марс
Дети прыгали из окна, спасаясь из пылающего дома
Дети прыгали из окна, спасаясь из пылающего дома
Её назвали Афиной: голая активистка стала символом протестов в Портленде
Её назвали Афиной: голая активистка стала символом протестов в Портленде
Лукашенко заявил о планах оппозиции свергнуть его власть
Лукашенко заявил о планах оппозиции свергнуть его власть
Интервью
1/5
Партии сделали себе подарок: что меняют поправки в Избирательный кодекс
Партии сделали себе подарок: что меняют поправки в Избирательный кодекс
Просмотров: 639
У риторики "зачем нам Донбасс" ноги растут из-за поребрика — Алексей Беда
У риторики "зачем нам Донбасс" ноги растут из-за поребрика — Алексей Беда
Просмотров: 315
"Большая стройка" Зеленского не поможет "слугам" на выборах - политтехнолог
"Большая стройка" Зеленского не поможет "слугам" на выборах - политтехнолог
Просмотров: 1314
Эксперт объяснил, когда ожидать пика разрушений советских зданий
Эксперт объяснил, когда ожидать пика разрушений советских зданий
Просмотров: 5211
Любой бизнес надо начинать с того, кому ты продашь свою продукцию - Травецкий рассказал, кто тубивает украинских коров и весь АПК
Любой бизнес надо начинать с того, кому ты продашь свою продукцию - Травецкий рассказал, кто тубивает украинских коров и весь АПК
Просмотров: 1458
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
23 июля 2020
Просмотров: 45
Потороча в дзеркалі
Іноді буває, що набриднеш сам собі аж до сказу. Так наче довго себе не бачив, а оце зустрів — і за голову взявся, бо таке перед тобою нікчемне ...
четверг, 23 июля 2020 18:34

Французы построят международную подводную станцию
3

  Комментировать

Проект международной подводной станции
Фото: Fabien Cousteau
Проект международной подводной станции
Проект международной подводной станции

Проект подводной станции для исследований и жизни презентовал промышленный дизайнер Ив Бехар. Ее предлагается расположить у побережья Кюрасао в 60 метрах от поверхности Карибского моря.

Проект, который может стать эквивалентом Международной космической станции, только под водой, заказал акванавт Фабьен Кусто, пишет Fabien Cousteau.

Проект называется "Протей" (Proteus). Площадь станции составляет 4 тыс. квадратных футов. Жить и работать здесь, исследуя океан, смогут 12 ученых со всего мира.

Автор: Fabien Cousteau
  Проект международной подводной станции
Проект международной подводной станции
Дизайн вдохновлен ​​формой коралловых полипов. По словам Бехара, он специально создал свой объект таким футуристическим - именно таким, согласно литературным произведениям, люди представляли раньше жилье под водой.

"Мы хотели, чтобы он был новым, необычным, вдохновляющим и футуристическим... Мы пересмотреи все: от научной фантастики до модульного жилья и японских отелей", - сказал Бехар.

Автор: Fabien Cousteau
  Проект международной подводной станции
Проект международной подводной станции

Представленный дизайн - последний шаг к реализации этого амбициозного проекта. По словам Кусто, на строительство Proteus пойдет три года, хотя пандемия коронавируса уже затянула проект.

Планируется, что станция станет постоянной. Все другие подобные подводные сооружения были временными, построенными для одиночных миссий.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Как выглядит немецкая подводная лодка, затонувшая 75 лет назад

Проект создан для Океанского учебного центра им. Фабьена Кусто. Фабьен является сыном кинорежиссера Жана-Мишеля Кусто и внуком Жака-Ива Кусто. Заказчик уже заявил, что в будущем ученые на Proteus будут исследовать влияние на океан климатических изменений и новую морскую жизнь.

"Исследование океана в тысячу раз важнее, чем исследование космоса - для эгоистичного - нашего выживания... Это наша система жизнеобеспечения", - сказал Кусто.

Рекордное потепление зафиксировали на Южном полюсе. За последние три десятилетия температура на Южном полюсе повышалась втрое быстрее, чем в среднем на планете.

Автор: Виталия Мазур
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Французы построят международную подводную станцию». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
23
июля

"Я очень люблю ходить на похороны", - женщина травила родственников и детей

Самое читаемое
Показали изнутри автобус, где террорист удерживал 13 заложников
Показали изнутри автобус, где террорист удерживал 13 заложников
8
 Просмотров: 13617
Сеть разозлили украинские звезды, которые веселились с Газмановым и Ко
Сеть разозлили украинские звезды, которые веселились с Газмановым и Ко
22
 Просмотров: 11889
Карантин продлят: назвали сроки
Карантин продлят: назвали сроки Просмотров: 11709
У семьи космонавта Леонида Каденюка отбирают квартиру
У семьи космонавта Леонида Каденюка отбирают квартиру
 1 Просмотров: 10567
Яркие перевоплощения: показали самые модные обои 2020
Яркие перевоплощения: показали самые модные обои 2020
20
 Просмотров: 10242
Мир
Microsoft показала дизайн нового Office
Microsoft показала дизайн нового Office
3
 Просмотров: 279
"Зовут людей на майданы": Лукашенко приказал выдворять иностранные СМИ
"Зовут людей на майданы": Лукашенко приказал выдворять иностранные СМИ
 Просмотров: 369
"Я очень люблю ходить на похороны", - женщина травила родственников и детей
"Я очень люблю ходить на похороны", - женщина травила родственников и детей
 Просмотров: 945
Последний охранник концлагеря: 93-летнего немца признали виновным в Холокосте
Последний охранник концлагеря: 93-летнего немца признали виновным в Холокосте
3
 Просмотров: 468
Китай впервые решил исследовать Марс
Китай впервые решил исследовать Марс
 Просмотров: 108
Больше всего комментируют
5
Зеленский выполнил требование террориста
5
Луцкого террориста задержали
3
У Зеленского объяснили, почему сдался луцкий террорист
3
Зеленский рассказал, как договаривался с террористом
2
Назвали имя и требования полтавского террориста
Голосов: 2
Голосование Луческу с "Динамо" выиграет УПЛ?
  • 1) да
  • 2) нет
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua