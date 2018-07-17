Французскую звезду выдали за диджея ЛНР

Боб Синклер выступал в России без деловой визы, предполагают СМИ. Фото: Peoples.RU

Французского диджея Боба Синклера в России выдали за "диджея из ЛНР". На концерте в московском клубе "Сохо" исполнителя спрятали от полиции, которая пришла с проверкой.

Синклер, вероятно, работал в РФ без деловой визы, пишет "УНИАН".

Владельцы клуба планировали выступления всемирно известных диджеев и музыкантов во время проведения Чемпионата мира по футболу.

"Полицейские узнали, что почти все диджеи выступают без деловой визы, чтобы не платить налоги. 11 июля полиция приехала в клуб во время выступления Боба Синклера и попросила его документы. Промоутеры успели спрятать музыканта и показали полицейским документы "диджея из ЛНР", - говорится в сообщении.

Боба Синклера так и не нашли на территории заведения. Относительно руководства клуба начали проверку.

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