Французско-немецкий телеканал будет показывать сериал о Зеленском

Анонсировали показ первого сезона. Фото: facebook.com/sluga95

Французско-немецкий телеканал Arte начал 19 ноября показ украинского телесериала "Слуга народа".

Описание сериала уже появилось на сайте Arte. Его назвали "комичным и прекрасно написанным". Сейчас анонсировали показ первого сезона.

"Очарованные ценностями главного героя - наивностью, честностью и отвагой - украинцы поддержали Владимира Зеленского на выборах президента в 2019 году, отдав за него 73,2 процента голосов. Именно главный актер сериала стал новым президентом Украины", - говорится в описании.

Ситуацию назвали "шагом между реальностью и вымыслом".

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Сериал "Слуга народа" создала компания "Квартал 95". Премьера в Украине состоялась в 2015-м на телеканале "1+1". Телесериал продемонстрировал сверхвысокие рейтинги и стал самой обсуждаемой премьерой на украинском телевидении.