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понедельник, 15 ноября 2021 13:14

Франция сменила один цвет государственного флага

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Франция сменила один цвет государственного флага
Макрон изменил оттенок одного из цветов на госфлаге Франции. Фото: Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон изменил оттенок одного цвета на государственном флаге страны.

Об изменении оттенка официально не известили общественность, но в Елисейском дворце факт подтвердили газете Le Parisien.

"Флаг Франции по-прежнему состоит из трех цветов - синего, белого и красного. В то же время синий цвет теперь стал морским оттенком синего, что является отсылкой к флагу Франции 1793 года", - говорится в сообщении.

Решение об изменении цвета Макрон принял еще в июле 2020-го, но тогда оно вызвало дебаты. Идея изменений принадлежит операционному директору Елисейского дворца Арно Жоленсу.

Флаг Франции разработал живописец Жак-Луи Давид по просьбе французского конституционного и законодательного собрания, которое заседало с 20 сентября 1792-го по 26 октября 1795 года.

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Два бриллиантовых браслета Марии Антуанетты продадут на аукционе. За них планируют получить более $4 млн. Браслеты из серебра и желтого золота состоят из трех нитей и содержат 112 бриллиантов. Их продают на аукционе Christie's в Женеве. Эти драгоценности были среди немногих уцелевших вещей, присланных из Франции за два года до того, как Марию Антуанетту и мужа, короля Людовика XVI, арестовали во время Французской революции и обезглавили в 1793 году.

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Дата
15
ноября

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