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среда, 10 ноября 2021 03:14

Украшения Марии Антуанетты хотят продать почти за $4 млн

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Украшения Марии Антуанетты хотят продать почти за $4 млн
Два одинаковых браслета передал на продаж аукционному дому Christie's неизвестный член европейской королевской семьи / Christie's

Два бриллиантовых браслета Марии Антуанетты продадут на аукционе. За них планируют одержать более $4 млн.

Браслеты из серебра и желтого золота состоят из трех нитей и содержат 112 бриллиантов. Их продают на аукционе Christie's в Женеве. Об этом пишет Daily Mail.

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Эти драгоценности были среди немногих уцелевших вещей, присланных из Франции за два года до того, как Марию Антуанетту и ее мужа, короля Людовик XVI, арестовали во время Французской революции и обезглавили в 1793 году.

Мария Антунетта купила браслеты за 250 тыс. ливров в 1776 году, через два года после вступления на престол. Она частично заплатила за них драгоценными камнями из личной коллекции и на средства, предоставленные ее мужем.

После казни королевской четы в 1793 году украшения подарили их старшей дочери, 17-летней Марии Терезии, единственному выжившему члену французской королевской семьи. Ее сослали в Великобританию, и когда она умерла в 1851 году, ее коллекцию разделили между племянницами и племянниками.

Браслеты передал британскому аукционному дому Christie's неизвестный член европейской королевской семьи, который продает их. Это одни из последних вещей из коллекции ювелирных украшений Марии Антуанетты, которые еще доступны для продажи.

В США за рекордные $20 млн продали легендарный суперкар McLaren F1 1995 года. За 25 лет отлично сохранившийся автомобиль проехал менее 400 км, сообщает аукционный дом Gooding and Company.

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