В Елисейском дворце солдат изнасиловал женщину солдата - СМИ

Изнасилования случилось после вечеринки в Елисейском дворце / Liberation

В СМИ попала информация о суде над солдатом, который изнасиловал молодую женщину солдата после вечеринки в Елисейском дворце.

Событие произошло 1 июля во время вечеринки, посвященной уходу с работы в Елисейском дворце трех высших военных - генерала и двух других солдат. Сам президент Эммануэль Макрон тоже был на этой вечеринке. Об этом пишет издание Liberation.

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В Елисейском дворце работает около 800 человек. Из них более 300 – военные, которые охраняют президента и имеют доступ к секретной информации о государственной безопасности. Оба, жертва и насильник, вместе работали в генеральном штабе президента Франции.

Президент ушел около 22:00. Все намного выпили. Тогда случилось изнасилование. Инцидент произошел в глухой комнате. После этого жертва сразу подала заявления в ближайшем отделении полиции Парижа. 12 июля по факту изнасилования начали расследование.

Обвиняемый отстранен от службы в Елисейском дворце и находится в предварительном заключении. Министр обороны Франции Флоренс Парли начала внутреннее расследование. Пока идет расследования Елисейский дворец не комментирует инцидента.

В Венгрии в июне 25-летний украинец пытался изнасиловать 55-летнюю женщину. Он набросился на местную жительницу посреди улицы, повалил ее на землю, однако потерпевшая вырвалась от нападавшего. Инцидент произошел возле железнодорожной станции Силашлигет.