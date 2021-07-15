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четверг, 15 июля 2021 08:14

Франция поднялась на протесты против обязательной вакцинации
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Во Франции тысячи людей вышли на улицы из-за новых противоэпидемических мер правительства.

Протесты прошли в Париже, Монпелье, Марселе, Тулузе, Анси, Руане, Авиньоне и других крупных городах страны, сообщает BFMTV.

"Долой диктатуру! Нет паспортам вакцинации! Свободу!", - кричат протестующие.

В большинстве городов акции проходят мирно, но в Париже начались столкновения с полицией. В столице к демонстрантам присоединились анархисты, противники вакцинации и мародеры.

Некоторые участники акций подожгли мусорные баки, бросали дымовые шашки и сооружали баррикады. В ответ на такие действия полиция применила против митингующих слезоточивый газ и дубинки.

Фото: Reuters

Полиция пока не сообщает о задержанных.

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Новая волна коронавируса может начаться во Франции в конце июля. Причиной этого в Минздраве страны назвали доминирование индийского штамма Delta. Правительство пытается ускорить кампанию по вакцинации и опасается новой волны пандемии.

12 июля президент Франции объявил об обязательной вакцинации медиков, а также сообщил, что с 21 июля без отрицательного ПЦР-теста и полной вакцинации нельзя будет посещать кинотеатры, бары, ТРЦ, а также покупать билеты на поезда и самолеты.

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Дата
15
июля

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