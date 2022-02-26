Эммануэль Макрон сообщил Владимиру Зеленскому о новых санкциях против РФ. Фото: facebook.com/EmmanuelMacron

Франция поддержала отключение России от SWIFT и введение персональных санкций против президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.

"Только что позвонил по телефону Эммануэль Макрон. Должен сказать, что он – настоящий друг Украины. Франция с нами в самые сложные моменты. Поддержано отключение от SWIFT и введение персональных санкций против Путина, обеспечение оборонным оружием. Merci la France", - написал Владимир Зеленский в twitter.

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С призывом к странам НАТО отключить РФ от SWIFT выступил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил о поддержке отмены доступа России к международной системе платежей. Германия готова поддержать отключение России от SWIFT. Раньше там были против такого шага. Представители власти говорили, что отключение России от SWIFT – это крайняя мера.

Согласилась на этот шаг и Италия, по информации министра иностранных дел Дмитрия Кулебы. Президент Чехии Милош Земан призвал отключить Россию от этой системы.