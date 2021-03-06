Франция и Россия тайно выслали дипломатов из-за шпионажа - СМИ

Париж и Москва тайно выслали дипломатов. Российского отправили после того, как его обвинили в шпионаже.
Об этом сообщает французское издание Les Echos на этой неделе. За данными газеты, инцидент произошел 2020 года.
В материале сообщается, что один из руководителей экономического отдела посольства России в Париже был пойман во время шпионский действий. Его выслали. Москва в ответ выслала французского дипломата из экономического отдела посольства в России. Публичных заявлений не было.
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Официального подтверждения этой информации Les Echos не удалось получить. Российскому изданию "Коммерсант" отказались прокомментировать эту информацию в посольстве Франции и Министерстве иностранных дел России.
Ученый-химик Алексей Никифоров может быть обвиненным в шпионаже в Дании гражданином России, о котором накануне сообщала прокуратура страны. Знакомый ученого Юрий Тюрин также подтвердил эту информацию.
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