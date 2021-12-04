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суббота, 04 декабря 2021 17:10

Франция эвакуировала из Афганистана около 330 человек

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Франция эвакуировала из Афганистана около 330 человек
Франция эвакуировала из Афганистана более 300 афганцев и граждан стран ЕС. Фото: Reuters

Франция совершила очередной рейс из Афганистана и эвакуировала около 330 человек.

Среди эвакуированных 258 афганцев, 11 французов, около 60 граждан Нидерландов с членами семей. Об этом сообщает Le Figaro/AFP.

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Эвакуации способствовал Катар, который в последние годы осуществлял посреднические усилия между западными государствами и движением "Талибан". После 10 сентября благодаря сотрудничеству государств удалось эвакуировать из Кабула около 400 афганцев и 110 граждан Франции.

Президент Эммануэль Макрон поблагодарил Катара за содействие и заявил, что эвакуационные рейсы продолжатся.

Захватившие власть в Афганистане талибы дали первую пресс-конференцию. Призвали афганцев не бежать из страны и заверили, что не стремятся отомстить оппонентам. А также пообещали права женщинам.

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04
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