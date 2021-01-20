Forbes назвал самых щедрых миллиардеров-филантропов

Среди 5-ти самых щедрых американских миллиардеров появилась и бывшая жена основателя Amazon. Фото: Reuters

Эксперты подсчитали, сколько денег самые богатые люди Америки жертвуют на благотворительность. Наиболее щедрым оказался медиамагнат Уоррен Баффет, пожертвовавший $42,8 млрд. Его общее состояние сейчас оценивается в $88,8 млрд.

В 2010 году Баффет инициировал программу The Giving Pledge, в которой призвал американских миллиардеров отдать хотя бы половину имущества на благотворительность. Сам Баффет обещает пожертвовать 99% собственного капитала. Рейтинг из 25 самых щедрых миллиардеров США опубликовали на сайте издания Forbes.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Суд в Перу назвал виновниками пандемии Сороса и Гейтса

На 2-м месте оказались Билл и Мелинда Гейтсы. Их состояние оценивается в $120,7 млрд, тогда как общая сумма пожертвований составляет $29,8 млрд.

Джордж Сорос занял 3-ю строчку рейтинга с общей суммой пожертвований в $16,6 млрд в течение жизни. Сумму его нынешнего состояния оценивают в $8,6 млрд. Фонды Сороса действуют во многих странах мира и уделяют внимание демократии и защите прав избирателей. В прошлом году на эти направления он выделил $140 млн. Кроме того, в прошлом году он направил $1,2 млрд на борьбу с дискриминацией, защиту прав человека и поддержку журналистики. Еще $37 млн Сорос пожертвовал на медицинскую помощь нелегальным мигрантам в США.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Самая богатая женщина пожертвовала $6 млрд на благотворительность за год

Далее в рейтинге - бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг, чье состояние оценивают в $54,9 млрд, а общая сумма пожертвований составляет $11,1 млрд. Среди 5 самых щедрых американских миллиардеров оказалась и бывшая супруга основателя Amazon Джеффа Безоса Маккензи Скотт, которая направила на благотворительность более $5,83 млрд.

Глава Facebook Марк Цукерберг с женой заняли 10-е место.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Илон Маск потерял статус самого богатого человека в мире

Издание Forbes составило рейтинг самых высокооплачиваемых знаменитостей 2020 года. Его возглавила американская модель Кайли Дженнер.