В "лузерах" Элтон Джон - Forbes назвал десятку самых богатых звезд 2020-го

Издание назвало десять самых богатых звезд. Фото: forbes.com

Издание Forbes составило рейтинг самых высокооплачиваемых знаменитостей 2020 года. Возглавила американская модель Кайли Дженнер.

Она заработала 590 млн долларов благодаря продаже 51% акций компании Kylie Cosmetics. Также является единственной женщиной в этом году в десятке крупнейших высокооплачиваемых звезд.

Второе место у американского рэп-исполнителя Канье Уэста. Он заработал 170 млн долларов благодаря рекламному контракту с Adidas. На третьем - швейцарськоий теннисист Роджер Федерер с 106 миллионами долларов.

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В топ-10 также:

футболист Криштиану Роналду - 105 млн долларов;

футболист Лионель Месси - 104 млн долларов;

актер Тайлер Перри - 97 млн ​​долларов;

футболист Неймар - 95500000 долларов;

радиоведущий Говард Стерн - 90 млн долларов;

баскетболист Леброн Джеймс - 88,2 млн долларов;

актер Дуэйн Джонсон - 87,5 млн долларов.

Певец Элтон Джон занял 14 место из 81 миллионом долларов, певица Ариана Гранде на 17 месте из 72 миллионами долларов.

Самой богатой семьей в США признали семью Уолтон - наследников американского ритейл-гиганта Walmart.