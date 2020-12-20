В "лузерах" Элтон Джон - Forbes назвал десятку самых богатых звезд 2020-го

 
Ексклюзивы
1/5
Почему подорожали популярные новогодние фрукты
Почему подорожали популярные новогодние фрукты
Просмотров: 270
"Зеленский не знает" - почему предприниматели остаются на Майдане
"Зеленский не знает" - почему предприниматели остаются на Майдане
Просмотров: 1989
Эксперт рассказал о перехвате влияний Кернеса
Эксперт рассказал о перехвате влияний Кернеса
Просмотров: 1530
Партии Зеленского не нужно, чтобы общество обсуждало бухгалтерию
Партии Зеленского не нужно, чтобы общество обсуждало бухгалтерию
1 Просмотров: 531
Литература должна ассоциироваться с сильным мужским телом, - писатели снялись в эротическом календаре
Литература должна ассоциироваться с сильным мужским телом, - писатели снялись в эротическом календаре
Просмотров: 324
Приравнять должников за коммуналку к алиментщикам: эксперты объяснили последствия
Приравнять должников за коммуналку к алиментщикам: эксперты объяснили последствия
Просмотров: 1647
азвали ненужный орган в украинской медицине
азвали ненужный орган в украинской медицине
Просмотров: 576
Отели отменяют доплаты за новогодние банкеты: куда украинцы поедут отдыхать на праздники
Отели отменяют доплаты за новогодние банкеты: куда украинцы поедут отдыхать на праздники
Просмотров: 765
В украинском театре произошел прорыв
В украинском театре произошел прорыв
Просмотров: 405
ТНМК выпустили песню про 2020 год
ТНМК выпустили песню про 2020 год
Просмотров: 711
Фото
Все фото
7
5
4
6
5
Виктория из &quot;НеАнгелов&quot; весело позировала в Дубае
Виктория из "НеАнгелов" весело позировала в Дубае
Деми Роуз удивила горячим образом в шубе, черном боди и ботфортах
Деми Роуз удивила горячим образом в шубе, черном боди и ботфортах
Какие подарки к Николаю готовят Притула, Педан и Никитюк
Какие подарки к Николаю готовят Притула, Педан и Никитюк
Navka представила зимнюю сказку в сингле &quot;Стати Святим Миколаєм&quot;
Navka представила зимнюю сказку в сингле "Стати Святим Миколаєм"
Растяжки и целлюлит: как выглядят модели plus-size без фотошопа
Растяжки и целлюлит: как выглядят модели plus-size без фотошопа
Видео
Все видео
Анна Диди выпустила песню "Красивая душа"
Анна Диди выпустила песню "Красивая душа"
Брэду Питту 57. Самые яркие перевоплощения актера в фильмах
Брэду Питту 57. Самые яркие перевоплощения актера в фильмах
Гэндальф получил прививку от Covid-19
Гэндальф получил прививку от Covid-19
Украинская сеньорита представила сексуальный клип на песню Hola
Украинская сеньорита представила сексуальный клип на песню Hola
"Океан Эльзы" выпустил динамичный клип на новую песню
"Океан Эльзы" выпустил динамичный клип на новую песню
Интервью
1/5
Нужно рассказать миру про российские концлагеря на Донбассе - политолог
Нужно рассказать миру про российские концлагеря на Донбассе - политолог
Просмотров: 837
Кто будет руководить Харьковом после смерти Кернеса
Кто будет руководить Харьковом после смерти Кернеса
1 Просмотров: 1521
Пережили нынешний кризис спокойно. В следующем году будет лучше - экономист
Пережили нынешний кризис спокойно. В следующем году будет лучше - экономист
Просмотров: 837
Родители сами вызывают зависимость к гаджетам - психолог рассказала, как уберечь детей от опасностей в интернете.
Родители сами вызывают зависимость к гаджетам - психолог рассказала, как уберечь детей от опасностей в интернете.
Просмотров: 288
В 2024 году Украина может потерять государственность - Пархоменко
В 2024 году Украина может потерять государственность - Пархоменко
Просмотров: 5112
Колонка
Павло Вольвач
Павло Вольвач
18 декабря 2020
Просмотров: 711
Збій у матриці
Телевізор я викинув. Ну, як викинув – віддав плазму сусіду-телемайстру. З обмовкою: якщо полагодить – повертає, якщо ні – лишає на ...
воскресенье, 20 декабря 2020 10:18

В "лузерах" Элтон Джон - Forbes назвал десятку самых богатых звезд 2020-го

  Комментировать
В &quot;лузерах&quot; Элтон Джон - Forbes назвал десятку самых богатых звезд 2020-го
Издание назвало десять самых богатых звезд. Фото: forbes.com

Издание Forbes составило рейтинг самых высокооплачиваемых знаменитостей 2020 года. Возглавила американская модель Кайли Дженнер.
Она заработала 590 млн долларов благодаря продаже 51% акций компании Kylie Cosmetics. Также является единственной женщиной в этом году в десятке крупнейших высокооплачиваемых звезд.

Второе место у американского рэп-исполнителя Канье Уэста. Он заработал 170 млн долларов благодаря рекламному контракту с Adidas. На третьем - швейцарськоий теннисист Роджер Федерер с 106 миллионами долларов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Посмертный альбом Эми Уайнхаус стал ее самым успешным

В топ-10 также:

футболист Криштиану Роналду - 105 млн долларов;
футболист Лионель Месси - 104 млн долларов;
актер Тайлер Перри - 97 млн ​​долларов;
футболист Неймар - 95500000 долларов;
радиоведущий Говард Стерн - 90 млн долларов;
баскетболист Леброн Джеймс - 88,2 млн долларов;
актер Дуэйн Джонсон - 87,5 млн долларов.
Певец Элтон Джон занял 14 место из 81 миллионом долларов, певица Ариана Гранде на 17 месте из 72 миллионами долларов.

Самой богатой семьей в США признали семью Уолтон - наследников американского ритейл-гиганта Walmart.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В "лузерах" Элтон Джон - Forbes назвал десятку самых богатых звезд 2020-го». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
20
декабря

Лавра начала издавать книги

Основали просветительское общество

Открылась посмертная выставка Сергея Подервянского

Король рок-н-ролла получил повестку в армию

Войска НАТО взяли под контроль страну

Самое читаемое
В центре Киева бульдозер наткнулся на могилу генерала
В центре Киева бульдозер наткнулся на могилу генерала
4
 1 Просмотров: 14644
Гороскоп на выходные: кому звезды предвещают богатство и подарки
Гороскоп на выходные: кому звезды предвещают богатство и подарки
 Просмотров: 11556
&quot;Я говорю давай на квартире&quot; - нардепа от партии Медведчука поймали за интимной перепиской в Раде
"Я говорю давай на квартире" - нардепа от партии Медведчука поймали за интимной перепиской в Раде Просмотров: 8559
Такое случалось перед эпидемией чумы и Второй мировой войной: в этом году не произошло чуда святого Януария
Такое случалось перед эпидемией чумы и Второй мировой войной: в этом году не произошло чуда святого Януария Просмотров: 7947
Растяжки и целлюлит: как выглядят модели plus-size без фотошопа
Растяжки и целлюлит: как выглядят модели plus-size без фотошопа
5
 Просмотров: 6714
Знаменитости
Виктория из "НеАнгелов" весело позировала в Дубае
Виктория из "НеАнгелов" весело позировала в Дубае
7
 Просмотров: 1647
Комик рассекретил, что подарил сыну на Николая
Комик рассекретил, что подарил сыну на Николая Просмотров: 81
Деми Роуз удивила горячим образом в шубе, черном боди и ботфортах
Деми Роуз удивила горячим образом в шубе, черном боди и ботфортах
5
 Просмотров: 5238
Какие подарки к Николаю готовят Притула, Педан и Никитюк
Какие подарки к Николаю готовят Притула, Педан и Никитюк
4
 Просмотров: 666
Выбор сделала "Холостячка" в финале
Выбор сделала "Холостячка" в финале Просмотров: 1323
Больше всего комментируют
8
Арестович извинился за российскую пропаганду об убитом воине ВСУ
4
Украина хочет выбрать безопасную вакцину - Зеленский о перспективах сотрудничества с РФ
3
Жители временно оккупированных территорий могут сделать прививку от Covid-19 в Украине - Зеленский
2
Гройсмана могут вернуть в премьерское кресло - нардеп Пашковский
1
Кремль хочет разместить ядерное оружие в Крыму
Голосов: 42069
Голосование Кого с украинских женщин-политиков назвете "иконой стиля"?
  • Юлия Тимошенко
  • Ганна Герман
  • Таисия Повалий
  • Ирина Фарион
  • Леся Оробец
  • Мария Матиос
  • Ольга Богомолец
Просмотреть