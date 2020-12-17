Назвали самые богатые семьи США

Полсотни самых богатых семей США владеют совокупным состоянием в 1,2 триллиона долларов. Фото: Reuters

Самой богатой семьей в США признали семью Уолтон - наследников американского ритейл-гиганта Walmart.

Уолтон владеют примерно, половиной акций Walmart, а их состояние оценивается в $247 млрд. Об этом сообщает Forbes.

Трое детей основателя корпорации Сэма Уолтона - Элис, Джим и Роб - входят в двадцатку самых богатых бизнесменов мира, по версии Forbes.

Второе место рейтинга заняла семья Кох с состоянием в $100 млрд. Ее члены принадлежит 84% акций компании Koch Industries, которая занимается производством, торговлей, инвестициями, нефтепереработкой, химпромом, искусственными волокнами и пластмассами.

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На третьем месте рейтинга находится семья Марс, владеющей одноименным производителем продуктов питания. В числе прочего компания выпускает шоколадки и драже Mars, Milky Way, Snickers и M & M's. Их совокупное состояние оценивается в $94 млрд.

Отмечается, что топ-50 семей США владеют $1,2 трлн.

Журнал Forbes опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых знаменитостей. В 2020 году его возглавила американская модель, участница телешоу "Семейство Кардашьян" и предпринимательница Кайли Дженнер.