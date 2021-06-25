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пятница, 25 июня 2021 02:36

Финляндию накрыла волна Covid-19: завезли из России

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Финляндию накрыла волна Covid-19: завезли из России
Новый штамм "Дельта" обнаружили в более чем 90 странах мира. Фото: Reuters

В Финляндии футбольные фанаты, вернувшиеся из России после матчей на Евро-2020 вызвали вспышку Covid-19.

Несколько десятков финнов, которые вернулись из Санкт-Петербурга, где болели за национальную сборную, получили положительные результаты тестов на Covid-19, сообщает Helsinki Times,

На сегодняшний день среди туристов, которые пересекли границу на этой неделе, было выявлено 80 случаев заболевания, в том числе 34 из них вернулись в страну во вторник после матчей в РФ.

Сейчас власти пытаются связаться с 800 гражданами, которые еще не проверялись на наличие заболевания.

Их призывают избегать социальных контактов и пройти тестирование на Covid-19.

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Власти страны ожидают, что вскоре число заболевших будет расти из-за инкубационного периода Covid-19.

Уточняется, что власти обеспокоены распространением в России одного из самых опасных из известных в настоящее время штаммов коронавируса "Дельта".

Новый штамм "Дельта" обнаружили в более чем 90 странах мира. Больше всего он распространен в Индии, России и Португалии.
23 июня стало известно о первых случаях "индийского" штамма в Украине.

По данным Public Health England, штамм коронавируса "Дельта" в 1,6 раза агрессивнее других и в 2,3 раза чаще приводит к госпитализации, в 1,5 раза чаще - к реанимации.

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