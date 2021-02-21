Финансовый долг Испании побил исторический рекорд

По оценкам Испанского центрального банка, в 1902 году отношение долга к ВВП страны достигло 123,6%. Фото: Pixabay

Долг Испании в 2020 году из-за влияния пандемии увеличился на 112,438 млрд евро, что равно объему годовых расходов на пенсионное обеспечение.

Об этом сообщает Euractiv.

"Это результат прямой помощи и мероприятий, введенных для реагирования на кризис в области здравоохранения, экономические и социальные последствия пандемии COVID-19", - заявила министр финансов Испании Надя Кальвиньо.

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Отмечается, что соотношение долга к объему испанской экономики возросло с 95,5% ВВП в 2019 году до 117,1% в декабре 2020 года - это самый высокий уровень за более чем столетие. По оценкам Испанского центрального банка, в 1902 году отношение долга к ВВП страны достигло 123,6%.

Таким образом, каждый из 46,9 миллиона жителей страны фактически имеет долг более 27900 евро, что превышает среднегодовую зарплату в Испании, которая составляет 27500 евро.

В 2021 году Украина должна выплатить по госдолгу более 580 млрд грн. Пиковые периоды выплат прогнозируются во втором и третьем кварталах года.