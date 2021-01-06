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среда, 06 января 2021 21:54

Украина должна выплатить 580 млрд грн госдолга

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Украина должна выплатить 580 млрд грн госдолга
Прогнозируемые выплаты по внешнему долгу за первый квартал 2021 выросли на 0,85 млрд грн до 33,52 млрд грн. Фото: konkurent.ua

В 2021 году Украина должна выплатить по госдолгу более 580 млрд грн.

Пиковые периоды выплат прогнозируются во втором и третьем кварталах года. Об этом сообщает пресс служба Министерства финансов.

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В декабре Минфин повысил прогноз выплат по госдолгу в январе-марте текущего года на 28 млрд грн - до 138,85 млрд, в апреле-июне на 29,12 млрд грн, до 165,67 млрд грн. В июле-сентябре 2021 выплата долгов оценивается в 162,43 млрд грн, в октябре-декабре в 118,13 млрд грн.

Увеличение минимальной заработной платы 2021 может привести к увеличению бюджетного дефицита до более 6% от ВВП. Также это приведет к росту общих потребностей в финансировании в более чем 13% от ВВП.

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