Украина должна выплатить 580 млрд грн госдолга

В 2021 году Украина должна выплатить по госдолгу более 580 млрд грн.
Пиковые периоды выплат прогнозируются во втором и третьем кварталах года. Об этом сообщает пресс служба Министерства финансов.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Дороги вместо субсидий: на строительство перенаправили миллиарды
В декабре Минфин повысил прогноз выплат по госдолгу в январе-марте текущего года на 28 млрд грн - до 138,85 млрд, в апреле-июне на 29,12 млрд грн, до 165,67 млрд грн. В июле-сентябре 2021 выплата долгов оценивается в 162,43 млрд грн, в октябре-декабре в 118,13 млрд грн.
Увеличение минимальной заработной платы 2021 может привести к увеличению бюджетного дефицита до более 6% от ВВП. Также это приведет к росту общих потребностей в финансировании в более чем 13% от ВВП.
Комментарии