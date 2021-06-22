Фильм о богатствах Лукашенко объявили экстремистским

 
Ексклюзивы
1/5
Санкции СНБО: почему Зеленский не берется Ахметова и Коломойского
Санкции СНБО: почему Зеленский не берется Ахметова и Коломойского
Просмотров: 351
Курс мог бы быть 26 грн: сколько будет стоить доллар летом
Курс мог бы быть 26 грн: сколько будет стоить доллар летом
Просмотров: 441
Муж изменил жене, два дня дома не был. Прибежал за букетом: какие цветы покупают украинцы
Муж изменил жене, два дня дома не был. Прибежал за букетом: какие цветы покупают украинцы
Просмотров: 954
Скандал с ВНО: Шкарлет экономит на учащихся
Скандал с ВНО: Шкарлет экономит на учащихся
Просмотров: 846
Украинцы готовы платить за вакцину. Назвали сумму
Украинцы готовы платить за вакцину. Назвали сумму
Просмотров: 1485
Как живется рыбакам у моря, которого больше нет - большой репортаж "Країни"
Как живется рыбакам у моря, которого больше нет - большой репортаж "Країни"
Просмотров: 2475
Кличко и Порошенко смотрели футбол, а Рудик гуляла по набережной: чем политики удивляли на неделе
Кличко и Порошенко смотрели футбол, а Рудик гуляла по набережной: чем политики удивляли на неделе
Просмотров: 3528
"С днем ​​рождения, Катя" - под МВД общественность в очередной раз напомнила о деле Гандзюк
"С днем ​​рождения, Катя" - под МВД общественность в очередной раз напомнила о деле Гандзюк
Просмотров: 216
Востоку и югу не повезет: синоптики жали жаркий прогноз на неделю
Востоку и югу не повезет: синоптики жали жаркий прогноз на неделю
Просмотров: 999
Теористы ХАМАСа обстреливают Израиль российскими ракетами – Роман Бессмертный
Теористы ХАМАСа обстреливают Израиль российскими ракетами – Роман Бессмертный
Просмотров: 900
Фото
Все фото
5
5
6
3
11
Начался фестиваль, на котором едят собак
Начался фестиваль, на котором едят собак
Разрушительный торнадо и ливень уничтожили город: видео
Разрушительный торнадо и ливень уничтожили город: видео
Королева Елизавета посетила скачки Royal Ascot
Королева Елизавета посетила скачки Royal Ascot
В России столкнулись и загорелись автобусы, которые везли детей с отдыха
В России столкнулись и загорелись автобусы, которые везли детей с отдыха
В проливе нашли свидетельства кораблекрушений
В проливе нашли свидетельства кораблекрушений
Видео
Все видео
Большой Барьерный риф оказался под угрозой исчезновения
Большой Барьерный риф оказался под угрозой исчезновения
Мужчина надул мыльный пузырь в десятки метров
Мужчина надул мыльный пузырь в десятки метров
Прочность авианосца проверили 18-тонной бомбой
Прочность авианосца проверили 18-тонной бомбой
В аварии сгорело два танка
В аварии сгорело два танка
В центре Москвы раздаются мощные взрывы
В центре Москвы раздаются мощные взрывы
Интервью
1/5
Должны избавиться мифа о вероломном нападении Германии
Должны избавиться мифа о вероломном нападении Германии
Просмотров: 954
Сравнивали с Веа и называют наследником Лукаку: что нужно знать о новом форваде "Шахтера"
Сравнивали с Веа и называют наследником Лукаку: что нужно знать о новом форваде "Шахтера"
Просмотров: 216
Скандал с ВНО: Шкарлет экономит на учащихся
Скандал с ВНО: Шкарлет экономит на учащихся
Просмотров: 846
Налоговая амнистия: кому стоит бояться
Налоговая амнистия: кому стоит бояться
Просмотров: 756
Новые штаммы Covid-19 могут накрыть Украину. Их симптомы
Новые штаммы Covid-19 могут накрыть Украину. Их симптомы
Просмотров: 918
Колонка
Роман Шахрай
Роман Шахрай
22 июня 2021
Просмотров: 99
Ребров – не Луческу
Рік тому власники "Динамо" брати Суркіси затролили колегу з "Шахтаря" Ріната Ахметова. Запросили у столичну команду Мірча Луческу – історичного ...
вторник, 22 июня 2021 22:40

Фильм о богатствах Лукашенко объявили экстремистским

  Комментировать
Фильм о богатствах Лукашенко объявили экстремистским
Фильм "Лукашенко. Золотое дно" объявили экстремистским в Беларуси. Фото: Reuters

Министерство информации Беларуси внесло фильм-расследование "Лукашенко. Золотое дно" в список экстремистских материалов.

Фильм запретили решением суда Центрального района Минска от 10 июня 2021, передает "Укрінформ".

Видео опубликовал канал Nexta 8 марта 2021. Сейчас у него более 6,5 млн просмотров.

В фильме речь идет о многочисленных резиденциях Лукашенко - как официальных, так и "подаренных" близкими бизнесменами.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Что грозит россиянке Самеге, которую задержали в Минске

Описан автопарк, используемый с автомобилями за сотни тысяч и даже миллионы долларов, в том числе ретро-автомобили. Авиапарк - несколько самолетов и вертолет, на которых Лукашенко в прошлом году летал над протестным Минском.

Оппозиционный белорусский YouТube канал NEXTA опубликовал вторую часть расследования "Лукашенко. Золотое дно" о состоянии самопровозглашенного президента Александра Лукашенко. Основателем NEXTA является Роман Протасевич, которого режим Лукашенко фактически похитил, посадив для этого самолет Ryanair в Минске.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Фильм о богатствах Лукашенко объявили экстремистским». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
22
июня

Завершилось формирование подразделений КОРД - фото

80 лет назад началась немецко-советская война - фото

Византийский император согласился уплатить выкуп Киеву

Марадона обокрал Англию "божьей рукой"

Начали расстрелы заключенных

Ветерана АТО зарезали в центре Киева

Самое читаемое
Исчезнувших супругов нашли закопанным на заброшенной ферме
Исчезнувших супругов нашли закопанным на заброшенной ферме
 Просмотров: 12511
Мисс идеальная грудь поразила соблазнительными формами и сексуальным нарядом
Мисс идеальная грудь поразила соблазнительными формами и сексуальным нарядом
6
 Просмотров: 12456
Смелая фотосессия: в каких ракурсах лучше позировать возле бассейна
Смелая фотосессия: в каких ракурсах лучше позировать возле бассейна
14
 Просмотров: 6183
Показалась в одних перчатках: Эмили Ратаковски засветила пышную грудь
Показалась в одних перчатках: Эмили Ратаковски засветила пышную грудь
4
 Просмотров: 5553
Жену задушил, себя подорвал: все подробности семейной трагедии
Жену задушил, себя подорвал: все подробности семейной трагедии
4
 Просмотров: 4815
Мир
Удар по белорусским предприятиям приведет к экономической аннексии Россией - оппозиционер
Удар по белорусским предприятиям приведет к экономической аннексии Россией - оппозиционер
 1 Просмотров: 297
Женщину, которая заявила о рождении 10 детей, забрали в психбольницу
Женщину, которая заявила о рождении 10 детей, забрали в психбольницу Просмотров: 639
Америка заморозила военную помощь Украине - что о нас пишет мировая пресса
Америка заморозила военную помощь Украине - что о нас пишет мировая пресса
 2 Просмотров: 774
Помиловали девять лидеров сепаратистов
Помиловали девять лидеров сепаратистов Просмотров: 279
Меркель вакцинировалась от коронавируса смешанными препаратами
Меркель вакцинировалась от коронавируса смешанными препаратами Просмотров: 225
Больше всего комментируют
4
"Почему вы насилуете меня?" - блогерша с Харькова попала в языковой скандал
2
"В сборной Украины есть футболисты, которым надо убрать понты" - эксперт
2
Оккупанты устроили в Донецке концерт "войны и победы"
2
Америка заморозила военную помощь Украине - что о нас пишет мировая пресса
1
США пригрозили Китаю изоляцией
Голосов: 675
Голосование Кто выиграет футбольное Евро-2020/21?
  • 1) Франция
  • 2) Испания
  • 3) Германия
  • 4) Англия
  • 5) Италия
  • 6) Португалия
  • 7) Бельгия
  • 8) Нидерланды
  • 9) другая сборная
Просмотреть