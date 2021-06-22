Фильм о богатствах Лукашенко объявили экстремистским

Фильм "Лукашенко. Золотое дно" объявили экстремистским в Беларуси. Фото: Reuters

Министерство информации Беларуси внесло фильм-расследование "Лукашенко. Золотое дно" в список экстремистских материалов.

Фильм запретили решением суда Центрального района Минска от 10 июня 2021, передает "Укрінформ".

Видео опубликовал канал Nexta 8 марта 2021. Сейчас у него более 6,5 млн просмотров.

В фильме речь идет о многочисленных резиденциях Лукашенко - как официальных, так и "подаренных" близкими бизнесменами.

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Описан автопарк, используемый с автомобилями за сотни тысяч и даже миллионы долларов, в том числе ретро-автомобили. Авиапарк - несколько самолетов и вертолет, на которых Лукашенко в прошлом году летал над протестным Минском.

Оппозиционный белорусский YouТube канал NEXTA опубликовал вторую часть расследования "Лукашенко. Золотое дно" о состоянии самопровозглашенного президента Александра Лукашенко. Основателем NEXTA является Роман Протасевич, которого режим Лукашенко фактически похитил, посадив для этого самолет Ryanair в Минске.