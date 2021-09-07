Филиппины пострадали от мощного тайфуна: порывы ветра достигали 150 км/ч

На восток Филиппин обрушился мощный тайфун Conson. Это вызвало сбой электроснабжения.
Об этом сообщило агентство AP.
Ураган сопровождается устойчивым ветром со скоростью 120 км/ч, а порывы достигали 150 км/ч.
Эпицентр тайфуна находится в районе города Димасаланг в провинции Масбат.
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Шторм парализовал движение транспорта. Из-за непогоды прекратили работу государственные учреждения.
Стихийное бедствие будет бушевать страной еще несколько дней, сообщили синоптики.
Германию и Австрию накрыли мощные ливни, которые спровоцировали наводнения и оползни. Также на города обрушился разрушительный торнадо. В Баварии в туристической Адской Долине внезапное наводнение смыло с моста двух человек - один погиб, другой пропал без вести.
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