Филиппины пострадали от мощного тайфуна: порывы ветра достигали 150 км/ч

На восток Филиппин обрушился мощный тайфун Conson. Это вызвало сбой электроснабжения.

Об этом сообщило агентство AP.

Ураган сопровождается устойчивым ветром со скоростью 120 км/ч, а порывы достигали 150 км/ч.

Эпицентр тайфуна находится в районе города Димасаланг в провинции Масбат.

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Шторм парализовал движение транспорта. Из-за непогоды прекратили работу государственные учреждения.

Стихийное бедствие будет бушевать страной еще несколько дней, сообщили синоптики.

Германию и Австрию накрыли мощные ливни, которые спровоцировали наводнения и оползни. Также на города обрушился разрушительный торнадо. В Баварии в туристической Адской Долине внезапное наводнение смыло с моста двух человек - один погиб, другой пропал без вести.