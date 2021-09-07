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вторник, 07 сентября 2021 15:30

Филиппины пострадали от мощного тайфуна: порывы ветра достигали 150 км/ч
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На Филиппины надвинул мощный тайфун.
Фото: Reuters
Шквальный ветер разрушил дома.
Тайфун будет бушевать еще несколько дней.
На Филиппины надвинул мощный тайфун.

На восток Филиппин обрушился мощный тайфун Conson. Это вызвало сбой электроснабжения.

Об этом сообщило агентство AP.

Ураган сопровождается устойчивым ветром со скоростью 120 км/ч, а порывы достигали 150 км/ч.

Эпицентр тайфуна находится в районе города Димасаланг в провинции Масбат.

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Шторм парализовал движение транспорта. Из-за непогоды прекратили работу государственные учреждения.

Стихийное бедствие будет бушевать страной еще несколько дней, сообщили синоптики.

Германию и Австрию накрыли мощные ливни, которые спровоцировали наводнения и оползни. Также на города обрушился разрушительный торнадо. В Баварии в туристической Адской Долине внезапное наводнение смыло с моста двух человек - один погиб, другой пропал без вести.

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