Фермер обнаружил находку, которая предвещает голод и чуму

Грызуны были хвостами привязаны к стеблю арбуза. Фото: Скриншот с видео

В Ставропольском крае, Россия, фермер на своей бахче нашел редкого "мышиного короля".

Так называют сплетенных хвостами грызунов. По поверью, такая находка предвещает эпидемию чумы и голодомор. Видео находки фермер опубликовал в YouTube.

На снятых кадрах фермер наблюдает на затопленном поле с мышами, которые хвостами привязаны к стеблю арбуза. Грызуны создают впечатление одного существа, которое движется одновременно в разных направлениях.

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"После того как мы пустили воду по каналу, вода поднялась и залила мышиную нору. Мышка вывела на улицу своих мышат и связала хвостики каждого мышонка между собой и привязала их к стеблю, чтобы они не всплыли и не убежали", - размышлял фермер.

Фермер ​​распутал хвосты грызунов, отогрел и отпустил.

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