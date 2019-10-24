Федеральный суд США обязал Госдеп показать переписку по Украине

В Госдепе покажут переписку по Украине. Фото: РБК

Федеральный суд США обязал Государственный департамент в течение месяца обнародовать документы, касающиеся Украины.

Госдепартамент должен обнародовать записи разговоров госсекретаря Майкла Помпео и личного адвоката президента Дональда Трампа Руди Джулиани, связанные с Украиной, сообщает CNN.

Иск подала наблюдательная группа American Oversight, которая настаивала на раскрытии информации о попытках давления на власти Украины, а также документов, связанных с отзывом посла США Мари Йованович.

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Напомним, Государственный департамент США дал первоначальный ответ на запрос Конгресса о предоставлении документов в рамках расследования по импичменту президента Дональда Трампа.