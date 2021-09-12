ФБР рассекретило первый документ о терактах 11 сентября

В документе нет доказательств о причастности к нападениям правительства Саудовской Аравии. Фото: ukrinform

Федеральное бюро расследований США рассекретило документ, связанный с расследованием терактов 11 сентября 2001 года.

В нем содержатся подробности следствия о контактах похитителей самолетов с представителями Саудовской Аравии в США к терактам. Документ разместили на сайте ведомства.

Материал датирован 4 апреля 2016 года. В нем на 16 страницах содержится перевод разговора агента ФБР с сотрудником консульства Саудовской Аравии в Лос-Анджелесе о его контактах с лицами, которые предоставляли логистическую поддержку похитителям пассажирских лайнеров. Разговор состоялся в ноябре 2015 года.

Документ является первым материалом следствия, опубликованным после распоряжения президента США Джо Байден рассекретить в течение ближайших шести месяцев документы ФБР по расследованию атак.

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Обнародованный документ описывает многочисленные связи и показания свидетелей, которые вызвали подозрение ФБР относительно Омара аль-Баюми, который был студентом Саудовской Аравии в Лос-Анджелесе. Именно его ФБР подозревало в том, что он - агент саудовской разведки, оказывал помощь двум похитителям после того, как они прибыли в США в феврале 2000 года.

Правительство Саудовской Аравии длительное время отрицало свою причастность к нападениям, в результате которых погибли почти три тысячи человек.

Документ не содержит доказательств, что правительство Саудовской Аравии было причастно к заговору.

В посольстве Саудовской Аравии заявили, что обвинения в причастности "категорически ложные" и добавили, что поддерживают полное рассекречивания всех документов как способ "покончить с обвинениями".

Решение Байдена рассекретить записи приняли после того, как семьи жертв призвали его не посещать мемориальные мероприятия, если он не рассекретит документы. Родственники погибших заявят, что к нападениям причастны высшие чиновники Саудовской Аравии.

Предположение о причастности Саудовской Аравии появились, когда вскоре после нападений выяснилось, что 15 из 19 нападавших были саудовцами. Усама бин Ладен, лидер "Аль-Каиды" происходил из знатной саудовской семьи.

Согласно документам, которые уже рассекретили, США проводили следствие в отношении некоторых саудовских дипломатов и других лиц, которые имели связи с правительством Саудовской Аравии и знали похитителей после их прибытия в США.

Теракты 11 сентября 2001 года совершили 19 экстремистов, связанных с "Аль-Каидой". Они захватили четыре пассажирских самолета. Два из них были направлены на башни-близнецы Всемирного торгового центра в Нью-Йорке и здание Минобороны в Вашингтоне. Еще один лайнер разбился недалеко от города Шанксвилл в штате Пенсильвания. Во время терактов погибли около трех тысяч человек. Большинство из них - при падении башен Всемирного торгового центра. Этот теракт стал крупнейшим по числу жертв в истории США и привело к введению американских войск в Афганистан и затем - в Ираке.