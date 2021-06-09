Фармацевт портил вакцины от Covid-19. Его жестко наказали

Фармацевт испортил 600 доз вакцины от коронавируса производства Moderna. Фото: Reuters

Американского фармацевта 46-летнего Стивена Брандербурга приговорили к трем годам тюрьмы за то, что он намеренно вынимал вакцины против коронавируса производства Moderna из холодильника - они сохраняются при низкой температуре.

Об этом заявил окружной судья Бретт Людвиг, пишет FOX23.

В зале суда Бранденбург признался, что в конце 2020 года в Медицинском центре "Аврора" в штате Висконсин специально вынимал дозы вакцины из холодильника на несколько часов.

Федеральное обвинения подчеркивает, что Брандербург получил дозы вакцины "с необдуманным игнорированием риска, что другому лицу будет грозить смерть или телесные повреждения".

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По словам фармацевта, он портил вакцины от коронавируса, так как считал их вредными для здоровья. Также он заявил, что сейчас чувствует "большой стыд" и берет ответственность за свои действия. Он извинился.

Брандербург должен заплатить $83,3 тыс. - 2,2 млн грн убытков больнице в штате Висконсин, где он работал.

"Это было серьезным правонарушением. Это произошло в разгар глобальной пандемии", - прокомментировал Людвиг во время оглашения приговора.

Брандербург намеренно испортил более 600 доз вакцины, которые затем вкололи 57 людям. Сотрудник госпиталя, который вытащил вакцины, сначала заявил, что сделал это по ошибке, пытаясь найти что-то в холодильнике. Однако позже выяснилось, что он это сделал умышленно - и по крайней мере дважды.

После перенесенного коронавируса часто развивается тромбоз вен. Хотя может быть и на других сосудах. Смертельно опасно, когда на сердечных, легочных или мозговых.