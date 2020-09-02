Facebook удалил три сети фейковых аккаунтов

Сети фейковых аккаунтов действовали в России, Пакистане и США. Фото: REUTERS

Компания Facebook в течение августа удалила три сети ложных аккаунтов. Они работали в России, Пакистане и США.

Небольшая сеть в России состояла из 13 аккаунтов и двух страниц, связанных с подконтрольным Кремлю Агентством интернет-исследований (IRA), говорится в заявлении компании 1 сентября.

Сеть изначально концентрировала деятельность на Соединенных Штатах, Великобритании, Алжире, Египте и других англоязычных регионах на Ближнем Востоке и в Северной Африке.

IRA, также известная как "фабрика троллей", принадлежит представителю окружения президента России Владимира Путина Евгению Пригожину.

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Удаленная сеть в Пакистане ​​состояла из 453 аккаунтов, 103 страниц, 78 сообществ и 107 страниц в Instagram. Эти учетные записи работали в Пакистане и Индии.

Сеть в США Facebook связывает с компанией CLS Strategies - фирмой по стратегическим коммуникациям, базирующейся в Вашингтоне. Она состояла из 55 профилей, 42 страниц и 36 Instagram аккаунтов.

Эта сеть фокусировалась на Венесуэле, Мексике и Боливии.

Соединенные Штаты официально обвинили Россию, Китай, а также Иран в усилиях, направленных на дискредитацию политических сил в США, подрыве выборов 2020 года, а также уменьшении доверия к демократии в американском обществе.