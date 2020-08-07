Facebook разрешил сотрудникам еще год работать из дома

Сотрудники Facebook смогут работать дистанционно до июля 2021 года. Фото: CNN

Сотрудники Facebook смогут работать дистанционно до июля 2021 года.

Компания стала последним технологическим гигантом в США, позволив подчиненным не покидать дом на фоне пандемии Covid-19, сообщает CNN.

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"Учитывая рекомендации экспертов в сфере здравоохранения и правительства, а также решения, принятые в ходе наших внутренних дискуссий по этим вопросам, мы позволяем сотрудникам продолжать добровольно работать из дома до июля 2021 года", - говорится в заявлении представителя компании.

Кроме того, Facebook выделит сотрудникам по $1 тыс. на "потребности домашнего офиса".

Сотрудники американской компании Google Inc. продолжат работать дистанционно до июля 2021 года. Соответствующее решение приняло руководство компании. Оно будет касаться практически всех из 200 тыс. постоянных сотрудников.