Facebook разрешил сотрудникам еще год работать из дома

Сотрудники Facebook смогут работать дистанционно до июля 2021 года.
Компания стала последним технологическим гигантом в США, позволив подчиненным не покидать дом на фоне пандемии Covid-19, сообщает CNN.
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"Учитывая рекомендации экспертов в сфере здравоохранения и правительства, а также решения, принятые в ходе наших внутренних дискуссий по этим вопросам, мы позволяем сотрудникам продолжать добровольно работать из дома до июля 2021 года", - говорится в заявлении представителя компании.
Кроме того, Facebook выделит сотрудникам по $1 тыс. на "потребности домашнего офиса".
Сотрудники американской компании Google Inc. продолжат работать дистанционно до июля 2021 года. Соответствующее решение приняло руководство компании. Оно будет касаться практически всех из 200 тыс. постоянных сотрудников.
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