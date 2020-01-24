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пятница, 24 января 2020 07:46

Facebook обвинили в политическом заговоре

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Facebook обвинили в политическом заговоре
Заявили о договоренности Цукерберга с Трампом. Фото: Википедия

Миллиардер Джордж Сорос обвинил Facebook в работе на Трампа. Об этом сказал на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

"Я думаю, что существует своего рода неформальная операция взаимопомощи или соглашение, развивается между Трампом и Facebook. Это заставляет меня очень беспокоиться о результатах выборов 2020 года". - говорит Сорос.

Никаких доказательств своих заявлений не предоставил.

"Это абсолютная ложь", - сказал представитель Facebook в комментариях Bloomberg.

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Обвинил также Трампа в разжигании конфликта на Ближнем Востоке после убийства Касема Сулеймани.

"Трамп является мошенником и большим нарциссом, который хочет, чтобы мир вращался вокруг него. После того, как его мечта стать президентом осуществилась, его нарциссизм стал патологией. Эта патология имеет злокачественный характер, так как Трамп нашел себе последователей", - добавил Сорос.

Американский финансист и миллиардер Джордж Сорос заявил, что выделит $ 1 млрд на создание глобального университета для борьбы с авторитарными правительствами и изменениями климата.

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