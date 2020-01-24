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пятница, 24 января 2020 02:12

Сорос выделит $1 млрд на борьбу с авторитарными режимами

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Сорос выделит $1 млрд на борьбу с авторитарными режимами
Сорос будет бороться с авторитарными режимами. Фото: Обозреватель

Американский финансист и миллиардер Джордж Сорос заявил, что выделит $1 млрд на создание глобального университета для борьбы с авторитарными правительствами и изменениями климата.

Согласно речи миллиардера в Давосе, главная цель в качестве долгосрочной стратегии заключается в доступе к качественному образованию, в частности образованию, которое укрепляет автономию личности, развивает критическое мышление, подчеркивая академическую свободу, сообщает агентство Bloomberg.

"Принимая во внимание чрезвычайную климатическую ситуацию и беспорядки во всем мире, не будет преувеличением сказать, что к 2020 году и последующие несколько лет будут определять не только судьбу Си и Трампа, но и судьбу мира", - сказал Сорос.

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Международную платформу для обучения и исследований планируется запустить на базе университетской сети "Открытое общество". Университет будет открыт в сотрудничестве с поддерживаемым Соросом Центрально-Европейским университетом и Бард-колледжем.

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