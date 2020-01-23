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четверг, 23 января 2020 08:42

Сколько американцев поддержали импичмент Трампа - результаты опроса

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Сколько американцев поддержали импичмент Трампа - результаты опроса
В Сенате США официально начался процесс импичмента президента Дональда Трампа. Фото - globallookpress.com

Импичмент президента США Дональда Трампа поддержали 44% американцев.

31% опрошенных заявили, что с Трампа необходимо снять все обвинения. Таковы данные опроса, проведенного Reuters и Ipsos.

В то же время, 15% респондентов сообщили, что главе Белого дома необходимо выразить "осуждение Конгресса" без юридических последствий.

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72% американцев считает, что в деле об импичменте необходимо заслушать максимальное количество свидетелей.

За процессом импичмента, согласно опросу, следят две трети американцев.

Опрос прошел с 17 по 22 января на всей территории США.

В Сенате США 16 января официально начался процесс импичмента президента Дональда Трампа. Конгрессмен-демократ Адам Шифф зачитал обвинения против Трампа: злоупотребление служебными полномочиями и воспрепятствование работе Конгресса.

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