Facebook и YouTube будут штрафовать за террористический контент

В случае систематических нарушений компании могут быть оштрафованы на несколько процентов от годового оборота. Фото: pixabay.com

Евросоюз обяжет Facebook и YouTube удалять террористический контент в течение 1 ч. после того, как на него пожалуются. В противном случае - штрафы.

Такого соглашения 10 декабря достигли Европейский парламент, страны Евросоюза и Еврокомиссия, сообщает DPA International.

"Со времен терактов в Париже мы ставили безопасность европейцев на первое место в повестки дня ЕС. Теперь мы добавили еще одну часть к головоломке: отключение террористического контента", - заявила "Европейская народная партия" в Twitter.

В случае систематических нарушений компании могут быть оштрафованы на несколько процентов от годового оборота. Норма будет применяться ко всем компаниям, которые предоставляют интернет-услуги, независимо от того, находятся ли они в Евросоюзе.

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В Twitter будут удалять сообщения, которые оскорбляют людей на основании расовых, этнических или национальных признаков. Процесс также будет автоматизирован. Если учетная запись неоднократно нарушает правила Twitter, то ее либо временно заблокируют, либо вообще прекратят работу.