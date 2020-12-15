Facebook, Amazon и Google получат новые правила работы от ЕС

Компании могут быть оштрафованы до 10% их годового оборота за нарушение правил конкуренции. Фото: pixabay

Новые правила технологических гигантов Facebook, Amazon, Google представит Европейская комиссия.

За нарушение правил будут огромные штрафы, сообщает DW.

Проекты "Акт о цифровых услугах" и "Акт о цифровых рынках" имеют конкретные правила, направленные на ограничение влияния глобальных интернет-компаний на рынок ЕС.

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Компании могут быть оштрафованы до 10% их годового оборота за нарушение правил конкуренции. Им может быть полностью запрещен доступ на рынок ЕС за "серьезные и неоднократные нарушения закона".

Компании должны будут информировать ЕС о любых запланированных слияниях или поглощениях. Facebook и другие компании предупредили, что усиление регулирования может побудить их уйти из ЕС, может стоить рабочих мест и заблокировать доступ для пользователей с ЕС.

Евросоюз обяжет Facebook и YouTube удалять террористический контент в течение 1 ч. после того, как на него пожалуются. В противном случае - штрафы. Такого соглашения 10 декабря достигли Европейский парламент, страны Евросоюза и Еврокомиссия, сообщает DPA International.