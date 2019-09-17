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вторник, 17 сентября 2019 13:55

Евросуд обязал Россию выплатить компенсацию жителям Приднестровья

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Евросуд обязал Россию выплатить компенсацию жителям Приднестровья
Европейский суд по правам человека принял решение по делу о нарушении прав человека в школах, которые ведут обучение на румынском языке в Приднестровье. Фото: scd.ru.rfi.fr

Появилось решение Европейского суда по правам человека по школам, которые учат детей на румынском языке в Приднестровье.

В деле речь шла о жалобах на давление власти самопровозглашенного Приднестровья, которое она проявляла в 2013-14 годах на четыре румыноязычные школы в этом регионе, которые использовали латинский алфавит, сообщили в постановлении суда.

Заявителями выступали пять учеников, трое родителей и 10 работников этих школ. Европейский суд по правам человека единогласно признал, что:

· Россия нарушила право на образование 8 заявителей (5 учеников и 3 родителей учащихся в соответствующих школах)

· Россия нарушила право на уважение частной жизни относительно 10 заявителей (сотрудников соответствующих школ) путем преследования со стороны властей Приднестровья;

· Россия нарушила право на свободу и безопасность в отношении трех заявителей (сотрудников одной из соответствующих школ)

· Россия нарушила право на уважение частной и семейной жизни через обыски в 3 заявителей (сотрудников одной из соответствующих школ) и арест их собственности органами Приднестровья.

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Суд также единогласно постановил, что Молдова не нарушала этих прав заявителей.

В частности, суд признал, что Российская Федерация осуществляла эффективный контроль над приднестровской "республикой" в течение соответствующего периода, и, несмотря на продолжение военной, экономической и политической поддержки Приднестровья, без которой последнее не могло бы выжить, ответственность была возложена на Россию. Решение окончательное.

Суд постановил, что Россия должна заплатить 12 тисяч евро каждому из трех заявителей по компенсации морального вреда; по 6 тисяч евро каждому из 15 заявителей за моральный ущерб; и 5 тисяч евро совместно всем заявителям за расходи, связанные с процессом.

Киевский апелляционный суд разрешил Ощадбанку взыскать $1,1 млрд с России. Это компенсация вреда банка из-за аннексии Крыма.Таким образом, суд дал разрешение на выполнение решения Международного коммерческого арбитража о взыскании компенсации с РФ

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Дата
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