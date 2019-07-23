Россию обязали выплатить Ощадбанку более $1 млрд

Ощадбанк может требовать от России компенсировать потери банка из-за аннексии Крыма Россией. Решение подтвердил суд. Фото: delo.UA

Киевский апелляционный суд разрешил Ощадбанку взыскать $1,1 млрд из России. Это компенсация вреда банка через аннексию Крыма.

Таким образом, суд дал разрешение на выполнение решения Международного коммерческого арбитража о взыскании компенсации с РФ, передает Finbalance.

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Кроме того, Россию обязали погасить проценты, которые начисляются с марта 2014-го до периода полной выплаты Россией задолженности.

В июле 2015 года Ощадбанк направил официальное письменное уведомление уполномоченным представителям РФ о претензиях, вытекающих из незаконного обращения с инвестициями банка в Крыму. Это нарушило соглашения между правительствами, которые подписали 27 ноября 1998 года. Поскольку Россия не дала ответ Ощадбанк официально подал иск против России по компенсации за потерю активов в Крыму. Арбитражное разбирательство началось в январе 2016-го, а слушания в Париже - в марте 2017 года.