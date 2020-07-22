Евросоюз согласовал санкции против российской разведки

Против РФ и Китая утвердили санкции в ЕС. Фото: Reuters

Санкции против военной разведки России в ответ на кибератаки приняли послы Европейского Союза в среду, 22 июля. Также ограничения затронут Китай и Северную Корею.

Кроме того, на определенных чиновников этих стран будут наложены визовые ограничения, сообщил брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк в Twitter.

"Сегодня послы ЕС решили утвердить замораживание активов против военной разведки России и спецслужб Китая и Северной Кореи в связи с кибератаками WannaCry, NotPetya и Cloud Hopper", - написал Йозвяк.

По его словам, визовые запреты и замораживание активов приняты для 6 российских и китайских чиновников. Их имена пока не указаны.

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В то же время Комитет по вопросам разведки и безопасности парламента Великобритании (ISC) опубликовал накануне отчет о кибервмешательстве России. Также напомнил и о химической атаке в Солсбери. В Британии считают, что санкции имеют "мощное влияние" на представителей российской элиты, поэтому поддерживают новые ограничения от ЕС.

Недавно Министерство финансов России запланировало снижение расходов на государственную программу вооружений на ближайшие 3 года. Уменьшение запланировано на уровне 5% бюджетных ассигнований. Журналисты подсчитали, что такое урезание приведет к более 225 млрд руб. потерь в военной отрасли РФ.