"Санкции не действуют": Россия вынуждена сокращать военный бюджет

Министерство финансов РФ запланировало снижение расходов на государственную программу вооружений на ближайшие 3 года.
Информация об этом размещена на сайте российского ведомства.
В документе предлагается уменьшение на 5% бюджетных ассигнований федерального бюджета на реализацию государственной программы вооружений. Это необходимо "для оптимизации (уменьшения) базовых бюджетных ассигнований в 2021-2023 годах", пояснили в минфине РФ.
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По оценке российских журналистов, вследствие этого урезания бюджета военная отрасль России недосчитается более 225 млрд руб.
По данным украинской разведки, в оккупированных районах Луганской и Донецкой областей конфигурация российских оккупационных войск остается без особых изменений с января 2016 года. Штатная численность 1-го и 2-го армейских корпусов составляет почти 35 500 человек, 480 танков, 860 боевых бронированных машин, 940 артиллерийских систем и минометов, около 200 РСЗО.
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