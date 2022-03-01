Евросоюз приступил к рассмотрению заявки Украины на членство в ЕС

Европейский Союз официально приступил к процедуре рассмотрения заявки Украины на членство в ЕС.
Об этом рассказал представитель Украины при Европейском Союзе Всеволод Ченцов.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Высочайший показатель с 2014-го: все больше украинцев поддерживают вступление в НАТО
Он вручил подписанную президентом Зеленским заявку Украины на членство в Евросоюзе постоянному представителю ЕС Франции, председательствующему в совете ЕС, Филиппу Леглизу-Косту.
"Заявка зарегистрирована. Процедура рассмотрения начата", — отметил дипломат.
Президент Владимир Зеленский 28 февраля подписал заявку Украины на членство в Европейском Союзе.
Зеленский заявил, что Украина обратилась в Европейский союз по вопросу присоединения. Он призвал разработать для Украины новую специальную процедуру для членства.
Большинство украинцев поддерживают вступление Украины в ЕС и НАТО, сообщали социолог
Комментарии