Евросоюз приступил к рассмотрению заявки Украины на членство в ЕС

Евросоюз приступил к рассмотрению заявки Украины. Фото: Твиттер/Всеволод Ченцов

Европейский Союз официально приступил к процедуре рассмотрения заявки Украины на членство в ЕС.

Об этом рассказал представитель Украины при Европейском Союзе Всеволод Ченцов.

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Он вручил подписанную президентом Зеленским заявку Украины на членство в Евросоюзе постоянному представителю ЕС Франции, председательствующему в совете ЕС, Филиппу Леглизу-Косту.

"Заявка зарегистрирована. Процедура рассмотрения начата", — отметил дипломат.

Президент Владимир Зеленский 28 февраля подписал заявку Украины на членство в Европейском Союзе. Зеленский заявил, что Украина обратилась в Европейский союз по вопросу присоединения. Он призвал разработать для Украины новую специальную процедуру для членства. Большинство украинцев поддерживают вступление Украины в ЕС и НАТО, сообщали социолог