Евросоюз полностью закрывает воздушное пространство для России

Также в ЕС запретят российские пропагандистские СМИ. Фото: pixabay

Евросоюз полностью закрывает свое воздушное пространство для России.

Это ответ на агрессию против Украины, заявила глава Еврокомии Урсула фон дер Ляен.

Запрет летать над ЕС касается и частных самолетов.

Также она заявила, что в ЕС запретят кремлевские медиа, которые исправляют путинскую агрессию.

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"Мы запретим кремлевскую медиамашину в ЕС. Государственные Russia Today и Sputnik, а также их дочерние компании больше не смогут распространять свою ложь для оправдания путинской войны. Мы разрабатываем инструменты для запрета их токсичной и вредной дезинформации в Европе", — сказала Ляен.

Напоследок глава Еврокомиссии добавила, что новый пакет санкций ждет Беларусь.

"Мы ударим по другому агрессору в этой войне, режиму Лукашенко, новым пакетом санкций, ударив по их важнейшим секторам. Все эти меры дополняют представленный вчера мощный пакет, согласованный международными партнерами".

Российские банки отключают от SWIFT - крупнейшей межбанковской системы передачи информации и создания платежных систем.