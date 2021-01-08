Евросоюз планирует дополнительно закупить 300 млн доз вакцины

Еврокомиссия хочет удвоить партию вакцины для закупки. Фото: pexels.com

Еврокомиссия планирует приобрести у компании Pfizer/BioNTech дополнительные дозы вакцины от коронавируса.

Собираются закупить еще 300 млн доз вакцины, сообщает "Европейская правда".

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила об этом во время брифинга.

"Как вы знаете, у нас уже есть доступ к 300 млн вакцин Pfizer/BioNTech. Мы договорились изменить контракт, и теперь сможем приобрести дополнительно 300 млн доз этой вакцины. То есть в два раза больше", - заявила она.

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75 млн доз из новой партии должны поступить во втором триместре. Остальные - в третьем и четвертом триместре.

Агентство ЕС по лекарственным средствам одобрило вакцину Moderna от коронавируса, позволив в целом Евросоюзе 2-ю вакцину для борьбы с пандемией. Одобрение прозвучало на фоне резкой критики медленных темпов одобрения вакцины в Евросоюзе. Об этом пишет The Independent.