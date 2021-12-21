Евросоюз обновил правила коронавирусных сертификатов

Сертификат сделал действительным для путешествий в течение девяти месяцев. Фото: Pexels

Европейская комиссия сделала сертификат ЕС о Covid-19 действительным для путешествий в течение девяти месяцев после завершения графика первичных прививок.

Об этом сообщила пресс-служба комиссии 21 декабря.

"Сегодня комиссия утвердила правила, относящиеся к цифровому Covid-сертификату ЕС, установив срок принятия сертификатов в девять месяцев, с целью путешествий внутри ЕС", - говорится в сообщении.

Комиссия учла рекомендации Европейского центра по профилактике и контролю заболеваний. Согласно им бустерные дозы следует делать не позднее чем через шесть месяцев после первого цикла вакцинации.

Сертификат будет действителен в течение дополнительного периода еще на три месяца после этих шести. Это гарантирует, что национальные кампании по вакцинации могут предоставить большему количеству людей доступ к бустерным дозам.

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Новые правила станут обязательными для 27 стран ЕС с 1 февраля. Они касаются только поездок между странами. Правительства смогут внедрять разные сроки действия сертификата.

Штамм Omicron распространяется быстрее других вариантов коронавируса. Он может заражать вакцинированных и переболевших Covid-19, сообщили в ВОЗ. Там надеются, что с разработкой вакцин второго и третьего поколения, дальнейшими разработками противомикробных препаратов и других инноваций 2022-й станет годом прекращения пандемии.